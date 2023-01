Neue Fachkräfte gesucht: Wie Betrieben geholfen wird

Trendwende in Sachen Lehre

Auch vonseiten der Landesregierung werden innovative Schritte gesetzt, um neue Arbeitskräfte zu aktivieren. In Neusiedl am See wurde das Projekt „ChancenZukunft“ in Zusammenarbeit mit dem Sozialverein „gabarage“ gestartet. Dabei sollen junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren, die seit längerer Zeit beschäftigungslos sind, den Weg zurück in das Bildungssystem oder in die Arbeitswelt finden. Derzeit nehmen neun junge Personen an dem Projekt teil, das auf 18 Monate ausgelegt ist.

Zurück zum Arbeitsmarkt: Ein weiteres Indiz für die Trendwende in Sachen Lehre zeichnet sich ab. Im Dezember gab es zum ersten Mal seit etlichen Monaten wieder mehr Lehrstellensuchende (164) als offene Stellen (152).