U-Ausschuss: Gutachter kritisiert Wohnungsverkauf

Im Untersuchungsausschuss zur „Neuen Eisenstädter“ hat ein Gutachter Kritik am freien Wohnungsverkauf durch gemeinnützige Bauträger geübt. Thomas Walzel von Wiesentreu erklärte als Auskunftsperson, dass es nicht Aufgabe solcher Gesellschaften sei, Anlegerwohnungen zu verkaufen.

Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) sehe vor, dass der soziale Zweck im Vordergrund steht. Ziel sei es, leistbaren Wohnraum für sozial Schwächere bereitzustellen. Ein auf Gewinn ausgerichteter freier Verkauf von Wohnungen sei damit nicht vereinbar. „Ein im Vorhinein auf Gewinn ausgerichtetes Geschäft darf man im Rahmen der Gemeinnützigkeit nicht tätigen“, so Walzel von Wiesentreu.