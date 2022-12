Neue Anlaufstelle für Männersorgen im Nordburgenland

Seit fast 30 Jahren ist die Frauen- und Familienberatungsstelle „Der Lichtblick“ schon in Neusiedl am See aktiv. Jetzt gibt es eine weitere Krisen-Anlaufstelle, die speziell auf männliche Bedürfnisse zugeschnitten ist: An der Adresse Obere Hauptstraße 32 hat am 1. Dezember eine Männerberatungsstelle ihre Arbeit aufgenommen.

Ein dreiköpfiges Team steht ab sofort den Klienten in schwierigen Lebenslagen mit Rat und Tat zur Seite. Der Sozialarbeiter und Sexualpädagoge Moritz Theuretzbacher leitet den Standort und berät Männer und Burschen, die sich in Beziehungskrisen befinden oder Probleme im Arbeitsleben haben.

Wege aus der Gewalt

Vom Psychotherapeuten Robert Wagner wird in der neuen Männerberatungsstelle auch Anti-Gewaltarbeit geleistet.