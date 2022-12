Fußballer beim Duschen gefilmt: Geldstrafe für Ex-Funktionär

Der Fund einer versteckten Kamera in der Umkleidekabine des FC Deutschkreutz hatte im Sommer für Aufsehen gesorgt. Am Montag musste sich deshalb ein 25-jähriger ehemaliger Vereinsfunktionär wegen Verdachts der unbefugten Bildaufnahme am Bezirksgericht Oberpullendorf verantworten.

Von Anfang dieses Jahres bis Ende Juni soll der Beschuldigte mehrere Fußballer beim Duschen gefilmt haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Acht Fälle sollen es gewesen sein, bei denen der 25-Jährige mit der „Spionagekamera“ gefilmt haben soll. Der Beschuldigte zeigt sich geständig.