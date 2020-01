Neue Abgeordnete: Männer profitieren von Vorzugsstimmen-Modell

Vorzugsstimmen-Kaiser landesweit ist LH Hans Peter Doskozil mit 56.975 Kreuzerln, mit Respektabstand folgen Thomas Steiner ( ÖVP) mit 16.664 und FPÖ-Chef Hans Tschürtz mit 7.949.

Brandstätter, Böhm, Preiner im Landtag, wenn die Regierung bleibt

Die SPÖ hat 15 Grundmandate erreicht, 3 mehr als 2015, die Volkspartei 8 (plus 1). Vorausgesetzt, dass die Regierungsmannschaft der SPÖ - LH Hans Peter Doskozil und die Landesräte Daniela Winkler, Astrid Eisenkopf, Christian Illedits und Heinrich Dorner - unverändert bleibt, heißt das bei den Roten: Im Bezirk Neusiedl am See erhalten der Golser Kilian Brandstätter, die Bürgermeisterin von Neusiedl am See, Elisabeth Böhm, und Erwin Preiner ein Mandat.