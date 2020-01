Reaktionen zu Burgenland-Wahl: Für Kurz ein "erfolgreicher Wahltag"

ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz hat sich am Sonntag über die Ergebnisse seiner Partei bei der Landtagswahl im Burgenland wie auch bei der niederösterreichischen Gemeinderatswahl erfreut gezeigt. "Ich gratuliere der burgenländischen und der niederösterreichischen Volkspartei ganz herzlich zu den Zugewinnen bei den Landtags- und Gemeinderatswahlen", sagte er in einer Aussendung.

Im Burgenland habe die Volkspartei mit den 30,6 Prozent "ein Plus von 1,5 Prozent" verzeichnet, was eine Verbesserung gegenüber der Landtagswahl 2015 bedeute: "Mit den Zugewinnen im Burgenland verzeichnen wir als Volkspartei die siebente erfolgreiche Landtagswahl in Folge", so Kurz.

Auch das Wahlergebnis der Gemeinderatswahlen in Niederösterreich sei ein Beweis, "dass der türkise Weg bei den Menschen ankommt", hieß es in der Aussendung. "Die Volkspartei konnte in Niederösterreich eindrucksvoll wieder Platz eins erlangen und bleibt weiterhin die unangefochtene Bürgermeister-Partei in Niederösterreich", sagte der Bundeskanzler, der allen Kandidaten, Bürgermeistern und Gemeinderäten "für ihren Einsatz bei beiden Wahlgängen" dankte.

Auch Finanzminister Gernot Blümel gratulierte der ÖVP Burgenland. Für die Volkspartei bedeute das Ergebnis insgesamt die siebte erfolgreiche Landtagswahl in Folge, so Blümel, der auf die kommende Gemeinderatswahl in Wien blickt: „Bei der heurigen Wien-Wahl gibt es nach fast 100 Jahren die echte Chance auf etwas wirklich Neues und die Chance, dass Wien neu regiert werden kann. Und das würde Wien gut tun“, so Gernot Blümel.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat das burgenländische Wahlergebnis Sonntagabend als beispielgebend bezeichnet. Den Erfolg führte sie auf Themensetzung und die Einigkeit der Partei zurück. "Wir alle können uns ein Beispiel nehmen, wie die gesamte SPÖ Burgenland für ein gemeinsames Ziel gelaufen ist."

Hans Peter Doskozil und die burgenländische SPÖ hätten auf rote Kernthemen wie Mindestlohn, Kindergarten und Pflege gesetzt. Doskozil stehe "für eine Politik, die die Sorgen der Menschen ernst nimmt und ganz konkret Probleme löst wie zum Beispiel im Pflegebereich".