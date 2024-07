Neue 110-kV-Leitung unter den Fittichen der großen Schwester

Am Montag haben die Arbeiten zum Bau einer 110-kV-Leitung von Oberpullendorf nach Rotenturm begonnen.

Die Burgenland Energie (BE) arbeitet zweigleisig: Parallel zum massiven Ausbau von Photovoltaik- und Windparks werden durch die BE-Tochter Netz Burgenland auch Stromleitungen und Umspannwerke errichtet oder nachgerüstet, um das Mehr an Energie auch ableiten zu können.

Die Leitung verbindet die Umspannwerke in den beiden Gemeinden, in Rotenturm erfolgt die Anbindung an das 380-kV-Netz. Die neue Leitung ist 42 Kilometer lang und läuft über 141 Masten. Ende 2026 soll sie fertig sein und 55 Millionen Euro kosten.

Es gab auf dieser Trasse schon einmal eine 110-kV-Leitung, die aber im Zuge der Errichtung der 380-kV-Leitung vor mehr als 20 Jahren demontiert worden ist. Die neue 110-kV-Leitung verläuft unterhalb der bestehenden 380-kV-Trasse.