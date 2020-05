Nemeth als Präsident der Wirtschaftskammer wiedergewählt

In stark reduzierter Form trat am Dienstag das burgenländische Wirtschaftsparlament zusammen: Nur 30 von 51 Delegierten verteilten sich mit großem Abstand und Mund-Nasen-Schutz im Festsaal der Wirtschaftskammer in Eisenstadt. Zentraler Punkt: Die einstimmige Wiederwahl Peter Nemeths als Präsident. Diese Einstimmigkeit sei „ein Auftrag, gemeinsam Themen anzugehen“, so Nemeth. Als Vizepräsidenten stehen ihm Paul Kraill und Klaus Sagmeister zur Seite.

In seiner Rede ging der Präsident auf die aktuelle Situation ein: „In dieser herausfordernden Zeit ist vielen erst klar geworden, welch ursächliche Funktion die Wirtschaft erfüllt. Ohne Unternehmen läuft auf lange Sicht nichts: kein öffentlicher Haushalt, kein AMS-Geld, keine Bildung, nicht einmal die Intensivbetten in den Spitälern.“