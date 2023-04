Naturschützer feiern „Etappensieg“: Gericht kippt Studie zu Fertörákos

Die Geschichte des ungarischen Tourismusprojekts bei Fertörákos ist um ein Kapitel reicher. Ein Gericht in Györ hat eine Umweltverträglichkeitsstudie für das geplante Großprojekt am Neusiedler See gekippt.

Greenpeace und der ungarische Verein „Freunde des Neusiedler Sees“ sprachen in einer Aussendung von einem „wichtigen Erfolg“ für die Verhinderung des Projekts. Die Studie, die nicht mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung gleichzusetzen sei, müsse nun wiederholt werden, wie auch die burgenländische Wochenzeitung BVZ am Dienstag berichtete.