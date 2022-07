Naturbadesee Königsdorf: Wenn der See ruft, kommen bis zu 2.000 Gäste

Vor acht Jahren begann außerdem noch ein weiteres Großprojekt am See, das in weiterer Folge Besucher aus ganz Österreich in die beschauliche Gemeinde lockt. Mit „Wohnen am Wasser“ wurde die Errichtung von Feriendomizilen direkt am Seeufer gestartet.

18 Häuser stehen bereits, bis zu 40 sind geplant. Aufgeteilt sind die Bauplanungen in drei Phasen, die letzte läuft bereits; mit der Errichtung der Häuser soll noch im Herbst begonnen werden.

Richtig Fahrt in das Projekt kam vor rund drei Jahren. „Da hat der Bauträger neue Hausvarianten vorgestellt. Sie sind günstiger, zusätzlich wurde das Ufer modelliert“, erklärt Trinkl.

Auch hier spielt Corona eine Rolle, denn die Nachfrage nach den ruhigen Ferienhäusern ist in den vergangenen drei Jahren ordentlich gestiegen. Mittlerweile ist auch ein Hauptwohnsitz möglich, das beschloss der Gemeinderat vor rund zwei Jahren.

Einige sehen die Häuser auch als Investitionsobjekt und vermieten sie in der ungenutzten Zeit privat weiter. Eine weitere, vierte, Phase des Projekts „Wohnen am Wasser“ ist übrigens auch noch möglich.