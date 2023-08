Nachfolger gesucht: Schwierige Firmenübergaben im Burgenland

Professionelle Beratung

Helmuth Antonu kennt sich damit bestens aus. Er ist Mitglied der Expertengruppe „Betriebsübergabe“ in der Wirtschaftskammer und Gründer der „Nachfolge Agentur“ in Neusiedl am See. Seit 2016 vermittelt er zwischen Eigentümern, die sich aus dem Geschäft zurückziehen wollen und potenziellen Nachfolgern. Antonu hat sich auf Klein- und Mittelbetriebe (KMU) spezialisiert.

Dass nicht nur Start-ups, sondern jetzt auch Übernahmen von Landesseite gefördert werden, wertet er im KURIER-Gespräch als „wichtiges Signal“. Denn bei der Beratung sieht Antonu viel Aufholbedarf. „Einer der größten Fehler, den man machen kann, ist zu spät mit der Nachfolgesuche zu beginnen“, sagt der Experte.