Nach Tauziehen: Neue Verträge für Mieter am Steinbrunner See

Das monatelange Tauziehen in Steinbrunn hat ein Ende. Die Mietverträge für Grundstücke am See, die Ende des Jahres auslaufen, wurden auf weitere 20 Jahre ausverhandelt. Die Mieten steigen von 1,25 Euro auf 2,90 Euro pro Quadratmeter und Jahr. „Das ist ein faires und angemessenes Angebot“, ist ÖVP-Bürgermeister Thomas Kittelmann überzeugt.

Gemeindegründe und Privateigentum

Rund um die schmucke Ferienhaussiedlung am Steinbrunner See war in den vergangenen Monaten fieberhaft verhandelt worden, weil die Gemeinde nach 20 Jahren gleichbleibend moderater Mieten eine Anhebung auf etwas mehr als das Doppelte ankündigte. Für Grundstücke auf der rechten Seite des Sees – von Steinbrunn kommend – war dies relativ einfach machbar, da sich diese im Eigentum der Gemeinde befinden. Jene auf der linken Seite der Steinbrunner Straße hat die Gemeinde jedoch von 19 privaten Eigentümern gepachtet und an die Siedler weitervermietet. Und eben diese 19 Eigentümer hatten das Angebot der Gemeinde, die Pacht von rund 50 Cent auf 2 Euro je Quadratmeter anzuheben, zunächst abgelehnt. Sie wollten mehr (der KURIER berichtete). Außerdem wollte man die Verträge nur mehr für 10 Jahre abschließen statt wie bisher für 20.