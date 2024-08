Nach Hochwasser im Burgenland steigt Frustpegel wegen ausbleibender Hilfe

Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Oberwart hätten sich das angeschaut, danach sei der Schaden vom Land mit 30.000 Euro beziffert worden. Allein die Heizung koste 35.000 Euro, in Summe würde der Schaden im Keller rund 50.000 Euro betragen, ist der Hausbesitzer indes überzeugt.

Das Eisenkopf-Büro zeigt Verständnis für die Ungeduld der Menschen, aber so eine Katastrophe habe es bisher noch nicht gegeben. Und die höheren Schadensmeldungen müssten plausibilisiert werden, schließlich handle es sich um Steuergeld.

Aus Sicht des Landes sollte der Mann in Bälde Geld sehen. Sobald das Gutachten des Sachverständigen vorliege, könne ausbezahlt werden, heißt es am Montag aus dem Büro der zuständigen Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) . Man habe aus verschiedenen Abteilungen des Landes Mitarbeiter zusammengezogen, um die Fälle rasch abzuarbeiten.

Beihilfen bis zu 15.000 Euro zahle das Land bei Vorliegen aller Unterlagen ohnehin schon seit Wochen direkt an die Betroffenen aus. Dennoch ist die Stimmung in den am stärksten betroffenen Gemeinden Unterschützen und Wiesfleck mies, sagen die Bürgermeister.

Es mache sich "Enttäuschung, Verzweiflung und auch Aggression breit", sagt der Wiesflecker ÖVP-Bürgermeister Christoph Krutzler. Im Ort mit rund 1.200 Einwohnern gab es 200 Schadensmeldungen - von gut 1.500 landesweit.