Das Burgenland will Unwetter-Schäden möglichst zur Gänze abdecken

Nach den Unwettern der letzten Tage, die vor allem im Bezirk Oberwart (mehr oder weniger stark waren auch alle anderen Bezirke betroffen) teils verheerende Schäden angerichtet haben, informierten am Montagvormittag Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der für Katastrophenschutz zuständige Landesrat Heinrich Dorner (beide SPÖ) gemeinsam mit Bezirkshauptmann Peter Bubik und Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Kinelly in Oberwart über den Stand der Dinge und anstehende Maßnahmen.

Was "Naturgewalten anrichten können, hat man in den vergangenen Tagen gesehen", sagte Doskozil. "Es ist ein Wahnsinn, was dieser Tage passiert ist". Das sei weit mehr als ein hundertjährliches Hochwasser, erinnerte Doskozil an die letzten Überflutungen in den Jahren 2016 und 2018.

Dämme und Rückhalteeinrichtungen hätten zwar einen Gutteil des Wassers abgehalten, "aber nicht zur Gänze", kündigte Doskozil an, dass die Vorkehrungen wohl nachgebessert werden müssen.

Wie hoch der Gesamtschaden im Burgenland ist, könne noch nicht beziffert werden, so der Landeshauptmann.