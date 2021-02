Nach Einigung zur Raumplanung mit Bund - Sonderlandtag unterbrochen

Die ÖVP hat einen Sonderlandtag zum Raumplanungsgesetz beantragt, der startete am Donnerstag um 9 Uhr in der Früh und wurde auch gleich wieder ausgesetzt. Nach dem Einspruch des Ministerrats vergangene Woche sollte das Gesetz noch einmal auf Landesebene diskutiert werden. Schon im Vorfeld gingen die Wogen hoch. Landtagspräsidentin Verena Dunst setzte den Termin für den Sonderlandtag zeitgleich mit dem U-Ausschuss fest. So konnte sie selbst nicht am Sonderlandtag teilnehmen und der 2. Landtagspräsident Georg Rosner von der ÖVP führte die Sitzung.

Er korrigierte diesen "Fauxpas" von Dunst, wie er sagt, durch eine Sitzungsunterbrechung, denn die Abgeordneten können so ihre Landtagsarbeit nicht wahrnehmen. „Ich will keinen politischen Wirbel. Dennoch musste ich dieses Mittel anwenden: Durch die Terminkollision werden Abgeordnete an ihrer Pflicht zur Sitzungsteilnahme gehindert. Außerdem wurde ein 20 Seiten langes Raumplanungsgesetz nur wenige Minuten vor der Landtagssitzung eingebracht", erklärt Rosner. Er wolle die demokratischen Rechte der Mandatare wahren, "es ist keine parteipolitische Aktion", sagt Rosner. Die Sitzung wird bis Freitag um 9 Uhr unterbrochen und dann fortgeführt.