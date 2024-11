Nach Coca-Cola-Rückruf: Limonade wird zu Biogas verarbeitet

Nachdem der Defekt im Coca-Cola-Werk in Edelstal (Bezirk Neusiedl am See) entdeckt worden war, wurden 0,5-Liter-PET-Flaschen der Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix am 23. Oktober zurückgerufen. Betroffen waren die Chargen mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 4. Februar 2025 und dem 12. April 2025.

28 Millionen Flaschen

28 Millionen Flaschen sind mittlerweile wieder in Edelstal eingetroffen, die Rückholaktion wurde für beendet erklärt.