Coca Cola hat seine berühmte "Holidays Are Coming" -Kampagne aus dem Jahr 1995 in diesem Jahr mit einer neuen Note zurückgebracht. Alle Videos wurden heuer mit Hilfe Künstlicher Intelligenz erstellt. Gezeigt werden etwa KI-generierte Tiere und Menschen, die freudig auf die vorbeifahrenden Trucks reagieren. Obwohl Santa nie ganz gezeigt wird, ist auch seine Silhouette und die Manschettenknöpfe künstlich animiert.

Viele Nutzer auf X (ehemals Twitter) äußerten ihre Enttäuschung und Wut über den Einsatz von KI. Ein Nutzer schrieb: "Ich bin entsetzt und angewidert. Früher wusste ich, dass Weihnachten da ist, wenn die Werbung im Fernsehen lief. Aber was ist dieses KI-Monster? War es wirklich so schwer, echte Menschen einzusetzen?"

Ein anderer fragte: "Wie lassen wir so etwas zu? Es fühlt sich an, als würde ich den Tod der Kunst und unseres Planeten live miterleben, und niemand scheint sich zu kümmern." Ein dritter Nutzer drückte seine Empörung in drastischen Worten aus: "SIE HABEN KI FÜR DIE COCA-COLA-WEIHNACHTSWERBUNG BENUTZT, DIESE VERDAMMTEN ***!"