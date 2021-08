Nach Burschenkirtag bei vier Personen Corona festgestellt

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 12 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich zwei Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 348 Personen befinden sich in behördlich angeordneter häuslicher Quarantäne, das sind sechs mehr als tags zuvor.

Im Zusammenhang mit der Covid-19-Schutzimpfung wurden laut Koordinationsstab Coronavirus bisher 339.400 Impfdosen über das Land Burgenland verabreicht. 166.180 Personen sind durch Impfungen des Landes bereits vollimmunisiert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland beträgt 50,7. Am höchsten ist der Wert im Bezirk Mattersburg (107,5), am niedrigsten in der Freistadt Rust (0).