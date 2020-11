Nach Bank-Pleite: Ex-Stangl-Mitarbeiter retten 56 Jobs

Es gibt auch gute Nachrichten im Zusammenhang mit der Commerzialbank: Für das im Zuge der Bankpleite in den Konkurs geschlitterte Unternehmen „Fassadenprofi Stangl“ gibt es eine Auffanggesellschaft. LH Hans Peter Doskozil hatte am vergangenen Donnerstag in der Budgetrede im Landtag erwähnt, das Land wolle sich bei der Nachfolgefirma mit 25 Prozent beteiligen. Der KURIER hat die Details.

Zwei langjährige Mitarbeiter der Pöttschinger Firma, Sebastian Stangl und Karl Lux, haben die LuSt Malereibetrieb & Vollwärmeschutz Gmbh gegründet und 56 der 138 Mitarbeiter des insolventen Fassadenprofi übernommen.

Die insolvente Firma war Kreditnehmer der Commerzialbank und Sponsor des SV Mattersburg. Rund 2,9 Millionen Euro betrugen die Passiva bei Konkurseröffnung. Den Vorwurf, er habe jahrelang von Ex-Bank- und SVM-Boss Martin Pucher Bargeld bekommen, bestreitet „Fassadenprofi“ Christian Stangl.