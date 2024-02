Nach Arbeitsunfall stand Überlebender vor Gericht

Der von Rechtsanwältin Marlene Spenger (Kanzlei RSS) vertretene 43-jährige Österreicher bekannte sich nicht schuldig. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt warf dem Mann vor, er habe die Sicherungsmaßnahmen nach der Bauarbeiterschutzverordnung missachtet und so den tödlichen Absturz des 54-jährigen Ungarn zu verantworten.

Am Bezirksgericht Mattersburg musste sich nämlich der heute 43-jährige Kollege des Verunglückten wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung (Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr) verantworten.

Dieser Argumentation konnte Anwältin Spenger nicht folgen. Der verunglückte 54-jährige Vorarbeiter sei seit mehreren Jahrzehnten als Dachdecker tätig gewesen und wusste „sehr gut um die Sicherheitsmaßnahmen Bescheid“. Ihr Mandant hingegen sei technischer Angestellter in der Firma und arbeite üblicherweise im Büro.

Aufs Dach steige er nur, wenn im Familienbetrieb Not am Mann sei. Der ungarische Vorarbeiter habe sich am Tag des Unglücks „gegen besseres Wissen auf eine Platte des Wellenplattendaches gestellt, auf der zu diesem Zeitpunkt bereits mein Mandant stand“, führt Spenger aus.