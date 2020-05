Mutter und Tochter siegen bei Schlittenhundewagen-EM

Die Liebe zu dieser Sportart scheint der Schülerin im Blut zu liegen. Denn auch ihre Mutter Doris war bei der EM in Italien sehr erfolgreich. Als einzige Frau gewann die 38-Jährige in der offenen Klasse und wurde im Mitteldistanz-Rennen Europameisterin. Doris Prohaska war mit zehn Vierbeinern angetreten. Niemand sonst ist mit so vielen Hunden gefahren. Coach Gerald Schinzel ist voll des Lobes: „Alle Achtung. Dass jemand mit zehn Hunden so ein Rennen bewältigt, ist äußerst selten. Das ist sehr schwierig, und das bedarf höchster Kraftanstrengung.“

Trainieren können Doris und Kerstin Prohaska auf Reitwegen, gleich vor ihrer Haustür. „Ich fahre mit den Hunden unter der Woche, Kerstin trainiert meist am Wochenende, wenn sie nicht in die Schule muss“, sagt Doris Prohaska. Mit im „Team“ ist seit dem Vorjahr auch „Sky“. Der Siberian Husky gehört seit 2011 zur Familie.

Auf ihren Lorbeeren ausruhen wollen sich Mutter und Tochter nicht. Doris Prohaska will im Jänner beim Longdistance-Rennen in Deštné ( Tschechien) an den Start gehen. Dort gilt es, bei meist eisigen Temperaturen eine Strecke von 240 km zurückzulegen. Gefahren wird auch in der Nacht. Auch Tochter Kerstin will „weiter erfolgreich sein“ und hat sich Großes vorgenommen: Sie will im Februar an der Schlittenhunde-WM in Donovaly ( Slowakei) teilnehmen.