Antarktis: Expedition zu Pinguine, Eis & Meer

Für die Zodiac-Tour und die Anlandung in Port Lockroy, einer alten, britischen Militärbasis in der Antarktis, 64° 49` 0`` Süd, 63° 30` 0`` West, sind wir Passagiere heute sehr früh aufgestanden. Und sind beeindruckt von der faszinierend schönen Landschaft, riesigen Eisbergen, Eiswasser, wilden Tieren, die unbekümmert und unerschrocken hier leben. Es ist eine Welt in Weiß und Grau und Blau. Nach mehreren Einführungsvorlesungen durch die Naturforscher – es sind Biologen, Geologen, Vogelkundler, Ozeanologen, Historiker an Bord – wissen wir: Menschen sind in der Antarktis nicht vorgesehen, "you are not welcome here" drückt es Expeditionsleiter Nicolas Dubreil unmissverständlich aus. Weshalb die Besucher auch einem strengen Protokoll folgen müssen: Verhalten nach IAATO-Verordnung heißt, zahlreiche Hygienegesetze befolgen, Kleidung und Schuhe desinfizieren, die Antarktis respektieren und nicht zu verändern, an die Tiere nicht näher als fünf Meter – die Natur hat hier Vorrang, immer. Das gilt jedenfalls noch bis 2048, bis dahin läuft der Antarktis-Vertrag, der das Gebiet vor jedweder Ausbeutung schützt.