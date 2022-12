Mutter und Sohn sollen in Parndorf mehrere Geschäfte bestohlen haben

Eine 56-jährige Mutter und ihr 21-jähriger Sohn sind am vergangenen Wochenende im Designer Outlet in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) als mutmaßliche Ladendiebe festgenommen worden. Sie wurden von einem Security-Mitarbeiter dabei beobachtet, wie sie Kleidung nahmen und ohne zu bezahlen das Geschäft verließen. Er verständigte die Polizei, die den beiden mittlerweile mehrere Diebstähle im Designer Outlet zugeordnet hat. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Insgesamt vier Geschäfte bestohlen

Mutter und Sohn, beide slowenische Staatsbürger, sollen laut Landespolizeidirektion Burgenland unmittelbar vor ihrer Festnahme in insgesamt vier Geschäften Kleidungsstücke gestohlen haben. Außerdem sollen sie heuer bereits drei weitere Diebestouren im Designer Outlet gemacht haben. Die beiden wurden in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.