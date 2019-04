MRT für Kittsee: Medizinischer "Meilenstein" für den Norden

Rund zwei Monate muss man in benachbarten Bundesländern auf einen MRT-Termin ( Magnetresonanz) warten, im Burgenland liegen die Wartezeiten derzeit zwischen einer Woche in Güssing und zwei Wochen in Oberwart. Am Dienstag wurde mit der Inbetriebnahme des MRT im Krankenhaus Kittsee das aktuelle Ausbauprogramm der Krages (Burgenländische Krankenanstalten) abgeschlossen, sieben Millionen Euro wurden in die drei neuen MRT-Geräte in Oberwart, Güssing und Kittsee investiert.