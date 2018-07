Neue MRT-Geräte sollen Wartezeiten im Burgenland verkürzen

Am kommenden Montag wird das neue Magentresonanz-Tomographie-Gerät ( MRT) im Zubau des Krankenhauses Güssing seinen Betrieb aufnehmen. Am Tag darauf wird das 18 Jahre alte MRT-Gerät im Krankenhaus Oberwart abgebaut und gegen ein neues ausgetauscht. „Auch im Krankenhaus Kittsee wird im ersten Quartal 2019 ein neues MRT in Betrieb gehen“, erklärt Leo Szemeliker Sprecher der Burgenländischen Krankenanstalten GmbH (Krages).

„Mit den neuen MRT-Geraten verkürzen sich die Wartezeiten“, erklärt Finanzlandesrat und Aufsichtsratsvorsitzender der Krages, Hans Peter Doskozil am Freitag in Güssing. Für den Neubau des MRT im Krankenhaus Güssing wurden rund 2,8 Millionen Euro investiert. Der Austausch des MRT im Krankenhaus Oberwart koste rund 1,3 Millionen Euro. Der Patientenbetrieb soll ab dem 27. August 2018 wieder aufgenommen werden. In Kittsee investiert die Krages 2,9 Millionen Euro.