Molnár will bei Burgenland-Wahl Unzufriedene und Nicht-Wähler ansprechen

Nach der im Rahmen der Landtagssitzung am Donnerstag fast beiläufigen Ankündigung einer Kandidatur bei der kommenden Landtagswahl, nannte der freie Mandatar am Freitag weitere - aber bei weitem noch nicht alle - Details.

"Initiative Géza Molnár" lautet der (vorläufige) Name der Liste, die bei der Landtagswahl im Jänner 2025 den Einzug ins Landesparlament schaffen und dort für einen Klimawandel sorgen will.

Dass der unmittelbare Anlass für seinen "einigermaßen kurzfristigen" Entschluss das am Donnerstag von Rot-Grün beschlossene Parteienförderungsgesetz war, hatte Molnár schon im Landtag bekundet.

Deshalb stehe er gerade "als Parteifreier in der Pflicht", dagegen aufzutreten: Was Molnár meint: Für die Einbringung eines Kreiswahlvorschlags reicht auch die Unterschrift von "wenigstens einem Mitglied des Landtages", heißt es in § 35 der Landtagswahlordnung.

Molnár, der trotz seiner relativen Jugend zu den erfahrensten Mandataren gehört, wird aber nicht alleine antreten. Namen will er aber erst nach der Nationalratswahl im Herbst präsentieren.