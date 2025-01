Mobilität im Burgenland: So viel Bus gibts nirgends

Vorarlberg, Tirol, Burgenland. So unterschiedlich das Bundesland im Osten von jenen im Westen auch sein mag, eines haben sie gemein: Sie sind das Spitzentrio im österreichischen Regionalbusangebot. In absoluten Zahl hat zwar Niederösterreich das größte Angebot, im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist das Burgenland aber Spitzenreiter in Österreich.

Für die Kritiker fahren die Busse der Verkehrsbetriebe Burgenland zu viele Kilometer mit wenig bis gar keinen Fahrgästen. Jene, die das Angebot aber in Anspruch nehmen, um in die Arbeit zu pendeln oder Besorgungen zu machen, sind aber voll des Lobs.