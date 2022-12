Mit Patronen an Bord über die Grenze, aber keine Ladesicherung

„Mangelnde Verkehrs- und Betriebssicherheit“ war in weiteren acht Fällen dafür ausschlaggebend, dass die Nummerntafeln kassiert wurden. So etwa auch von einem rumänischen Reisebus mit 15 Fahrgästen. Dessen Lenker hatten die Tachoscheiben manipuliert, außerdem wies eine Bremse einen gefährlichen Mangel auf.

Insgesamt wurden 21 Lkw, Busse und Kleintransporter kontrolliert. Dabei stellten die Beamten 137 technische Mängel fest. Dazu kamen acht schwerwiegende Übertretungen nach den Sozialvorschriften und elf Übertretungen betreffend Gefahrgut. In Summe wurden 160 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See und die Staatsanwaltschaft Eisenstadt erstattet.