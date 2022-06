„Mit einem Sechser im Lotto kaufe ich das Kulturzentrum“

In den vergangenen beiden Jahren war es besonders schwierig, weil wegen der Coronapandemie praktisch jede Veranstaltung abgesagt werden musste. „Wir hatten so viel Material geprobt, das wir nie herzeigen konnten. Es war ein runder Mix aus allem“, ärgert sich Hannah Treiber, Tochter von Sabine.

Doch in der Not wurde man erfinderisch und startete unter anderem einen Youtube-Kanal mit Auftritten. Für die Tanzschülerinnen und Tanzschüler gab es Online-Unterricht und Videobotschaften. „Wir haben auch online getanzt“, erinnert sich Sabine Treiber.

Mittlerweile kann wieder normal geübt werden, in diesem Jahr unter anderem in Mogersdorf, Sankt Martin an der Raab, Minihof-Liebau und Jennersdorf. Als nächster Auftritt steht am 25. Juni um 18.30 Uhr in der Volksschule Minihof-Liebau das Event „Bühne frei“ an. Alle Choreografien, die während der Coronapandemie einstudiert wurden, werden nun aufgeführt.

Es soll in diesem Jahr das einzige Event werden. „Ich traue mich nicht in den November reinwarten, deshalb schon im Juni. Wir wollen wieder auf Tour kommen und treten mit den Kindern und den Erwachsenen auf“, fasst die Vereinsobfrau zusammen. Übrigens sind Übungsleiter beim Verein gerne gesehen und können sich beim Verein melden, falls Interesse besteht.