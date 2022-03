Wie Alain Weissgerber vom Elsass ins Leithagebirge kam

Selten hat Tim Mälzer so lautstark geflucht wie in der „Kitchen Impossible“-Folge mit Alain Weissgerber. Besonders die Halászlé (pannonische Fischsuppe), die Mälzer im Gut Oggau bei Weissgerbers Schwägerin Stephanie Tscheppe-Eselböck zubereiten musste, brachte den Starkoch an den Rand der Verzweiflung.

Aber auch der Küchenchef vom „Taubenkobel“ hatte im kulinarischen Duell so seine Schwierigkeiten: Am Ende waren es 0,6 Punkte, die Weissgerber in der deutschen TV-Show den hauchdünnen Sieg über Mälzer brachten.

„Eine Ehre, aber unglaublich aufwendig“

Dem KURIER gibt der Spitzenkoch aus Schützen am Gebirge einen Blick hinter die Kulissen: „Tim ist ein ganz Lieber und ein Vollprofi. Bei der Show mitzumachen war eine Ehre und etwas Neues. Aber auch unglaublich aufwendig. Es waren neun Drehtage, an denen jeweils zehn bis zwölf Stunden gefilmt wurden“.

Bei „Kitchen Impossible“ musste Weissgerber die Kreationen anderer Haubenköche nachkochen. Seit Anfang März tüftelt der gefeierte Küchenchef im wiedereröffneten „Taubenkobel“ wieder an seinen eigenen Gaumenfreuden. In der heurigen Saison will Weissgerber noch stärker seine kulinarischen Wurzeln betonen. Die hauseigene Greißlerei versprüht mit einer neuen Speisekarte daher noch mehr französisches Bistro-Flair: „Wir werden den Schwerpunkt mehr auf die Küche Frankreichs legen – es wird zum Beispiel Weinbergschnecken, Austern, Gnocchi mit Wintertrüffeln und andere Klassiker geben“, gibt der Spitzen-Koch einen Vorgeschmack.