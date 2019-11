Warum Wirt-Sein trotz Stress und Überstunden schön ist

In ihrer Kindheit musste Heidi Neuländtner oft mit anpacken. Die Spitzenköchin wuchs mit sechs Geschwistern auf einem Bauernhof auf, Arbeit stand auf der Tagesordnung, mithelfen war keine Option, sondern ein Muss. „Ich glaube, daher kann ich auch gut mit dem Stress in der Küche umgehen“, erzählt die 46-jährige Köchin, die man in der „Wirtschaft am Markt“ am Meidlinger Markt antreffen kann, wo sie seit Juni in der Küche steht.

Vor der Lokal-Eröffnung sei sie kurz skeptisch gewesen, ob das mit dem Standort klappt, gibt sie zu. Finden die Leute zu ihr? Sind die Preise angemessen? Überzeugt ihre österreichisch-wienerische Küche mit orientalischen Einflüssen? „ Meidling ist eben nicht die Wiener City – aber es läuft sehr gut. Unsere Tische sind mittags und abends immer voll besetzt.“

Vor Meidling gab es im Leben der Köchin viel Abwechslung. Sie arbeitete in diversen Spitzenrestaurants, entdeckte die Welt in ihrer kulinarischen Bandbreite, mit Stationen in der Schweiz, in Deutschland, den USA, in Norwegen und auf Kreuzfahrtschiffen. „Kochen öffnet im wahrsten Sinne des Wortes neue Welten.

Der Beruf hat so viele Möglichkeiten, man hat eigentlich nie ausgelernt“, erzählt Neuländtner. „Trotzdem heißt das nicht, dass ich mich 24 Stunden am Tag mit Kochen beschäftige – ich genieße die Auszeit mit meinem Mann und mache viel Sport. 100 Prozent über längere Zeit zu geben, geht nur mit Verschnaufpausen.“

Diese hat die Gastronomin nun regulär zwei Mal in der Woche. Sonntag und Montag ist das Lokal geschlossen. „Samstag Abend frei zu haben ist wunderbar, das kannte ich 20 Jahre lang nicht.“