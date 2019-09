"Massive Anrainerbeschwerden": Alkoholverbot in Mattersburg

Grundlage für die Exekution der Verordnung ist das neue Landessicherheitsgesetz, das seit Ende Jänner in Kraft ist. Das Verbot gilt im Europapark, am Brunnenplatz, am Hauptplatz und bei den Spielplätzen im Europapark und neben dem jüdischen Friedhof.

Auch ÖVP-Stadtrat Andreas Feiler sieht die Verordnung für „dringend notwendig“: „Bisher hatten wir rechtlich keine Handhabe. Die Verordnung ist das erste Mittel, um das Problem einzudämmen“, sagt Feiler.

Polizei wird kontrollieren: 500 Euro Strafe bei Vergehen

Formal tritt die vom Gemeinderat einstimmig beschlossene Verordnung mit 5. Oktober in Kraft. Die Polizei wird danach die Einhaltung kontrollieren. Bereits jetzt sei sie auf den betroffenen öffentlichen Plätzen im Einsatz, es habe aber bisher die gesetzliche Handhabe gefehlt, betonte man vonseiten der Stadtgemeinde Mattersburg.

Im Burgenland hat bisher die Landeshauptstadt Eisenstadt ein Alkoholverbot eingeführt. Es gilt seit 2016 und betrifft die Fußgängerzone sowie Nebengassen. Ausgenommen davon sind die behördlich genehmigten Gastgärten während der Betriebszeit sowie behördlich erlaubte öffentliche Veranstaltungen und bewilligte Gelegenheitsmärkte. Auch in Oberpullendorf gibt es ein ähnliches Alkoholverbot wie in Eisenstadt und ab 5. Oktober auch in Mattersburg.