Cold Case im Burgenland: Polizei ermittelt Tötungsdelikt von 2013

Laut dem Bericht des Regionalmediums wurde der Mann in einem Bordell in Poppendorf (Bezirk Jennersdorf) getötet. Dazu äußerte sich der Polizeisprecher nicht, er sagte nur: „Es gab einen Vorfall 2013 und es wird in Richtung Tötungsdelikt ermittelt.“

Leiche "vom Tatort weggeschafft"

Die Leiche des Mannes sei nach einiger Zeit aufgefunden worden. Wo genau, das wurde ebenfalls nicht bekannt gegeben, lediglich, dass sie „vom Tatort weggeschafft wurde“. Die Ermittlungen laufen international: „Wir sind da dran.“

Erst gestern, Dienstag, war eine Leiche am Neusiedler See in Rust gefunden worden. Zeichen von Fremdverschulden gibt es keine, die Obduktion wurde für Donnerstag angeordnet.