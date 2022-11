„Mamas Küche“ bäckt, Aus für Förderungen für „Weiberwirtschaft“

Förderungen laufen aus

Für einen anderen sozialökonomischen Betrieb schaut es dagegen nicht so rosig aus. „Aus“ heißt es für die Café-Konditorei „Weiberwirtschaft“ in Stoob (Bezirk Oberpullendorf). „Die Förderungen laufen mit Jahresendende aus“, bestätigt ein Sprecher von Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Freitag. Das Land hat den Betrieb aus EU-Mitteln unterstützt.

Die Förderperiode sei bereits verlängert worden, „aber ohne die vorgesehene maximale Fördersumme von insgesamt 1,2 Millionen Euro zu überschreiten“. Sozialökonomische Projekte hätten „immer ein Ablaufdatum“, was Förderungen betrifft. Könne sich der Betrieb selbst tragen, sei es Sache der Trägervereine, sie weiterzuführen, so der Sprecher des Landesrates.