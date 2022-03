Hightech oder Lowtech, diese Frage stellt sich immer öfter in der Gebäudetechnik-Forschung. Was der bessere Ansatz für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ist, soll am Campus der Fachhochschule Burgenland in Pinkafeld geklärt werden.

Am Freitag wurde das Forschungszentrum „Lowergetikum“ für technikreduziertes Bauen eröffnet. Das Gebäude wird höchsten ökologischen Ansprüchen gerecht und verzichtet dabei auf ausufernden Technologieeinsatz, ohne einen Komfortverzicht hinnehmen zu müssen. Das „Lowergetikum“ stehe somit im Kontrast zum benachbarten „Energetikum“ – einem Gebäude mit den modernsten Technologien der Bautechnikbranche, das 2015 für Forschungszwecke erbaut wurde. Somit können beide Seiten der Gebäudetechnik erforscht und einander gegenübergestellt werden.

Vernetzung

Das „Lowergetikum“ bringe eine noch bessere Vernetzung zwischen Forschung, Industrie und regionaler Wirtschaft und mache den Standort – auch international – besser sichtbar, erklärt FH-Geschäftsführer Georg Pehm. Die FH hat gemeinsam mit der Forschung Burgenland 1,5 Millionen Euro in das Zentrum investiert. Über die EU-Kofinanzierung hinaus stellt das Land 200.000 Euro für Außengestaltung und Innenausstattung bereit.