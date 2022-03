„Am Limit“: Unzufriedenheit der Arbeitnehmer steigt

Die Mitarbeiter des pro mente-Standorts Reha Sonnenpark Neusiedler See haben derzeit alle Hände voll zu tun. In der psychiatrischen Einrichtung kümmert man sich um die Begleitung und Betreuung von Patientinnen und Patienten. Weil deren Zahl angesichts der zunehmenden Belastung am Arbeitsplatz weiter zunimmt, muss man sich in der pro mente-Einrichtung auch um die eigenen Mitarbeiter kümmern.

„Wenn der Arbeitsstress steigt – etwa durch Belastungen wie die Corona-Pandemie oder Personalreduktion – wachsen auch Phänomene wie Mobbing an und die Belastung wirkt sich in vermehrten Krankenständen und entsprechender Unzufriedenheit aus“, weiß Josef Burkhardt, kaufmännischer Leiter pro mente Reha Rust.