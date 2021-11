Leuchten trotz Lockdown: Ein Haus mit Hunderttausenden Lichtern

Mehr als 700.000 Lichter, bis zu neun Meter hohe aufblasbare Weihnachtsfiguren, Engel und ein Weihnachtsmann mit Namen „Dosko“ hat Sabine Gollnhuber in und an ihrem Haus in Sulzriegel, Bezirk Oberwart, für die Schaulustigen vorbereitet.

Sechs bis zehn Stunden pro Tag ist die Südburgenländerin seit August dabei, ihren Traum von leuchtenden Weihnachten zu verwirklichen. In den vergangenen Jahren hat sie mit dem Lichterglanz im US-amerikanischen Stil das Stromnetz ausgereizt Die Strahlkraft lockt tausende Schaulustige jedes Jahr an. Für viele Fans ist der Besuch ein Fixpunkt in der Weihnachtszeit.

Am 27. November hätte das Spektakel begonnen – mit Punschstand und mehr als 180 aufblasbaren Figuren. Mit dem neuen Lockdown wird daraus vorerst aber nichts.