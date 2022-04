Leichtathletik-Elite kommt zum „Austrian Open“ nach Eisenstadt

Zum zweiten Mal in Folge wurde das Sportevent, als einziges Einzelbewerb-Meeting in Österreich, in die World Tour aufgenommen. Das bedeutet, dass das „Austrian Open“ den höchsten Punktebonus neben den Staatsmeisterschaften zu bieten hat. „Dadurch haben die österreichischen Athleten die Chance, sich über das Punktesystem für die kommende EM und WM diesen Sommer zu qualifizieren“, erklärt Leichtathletik-Generalsekretär Helmut Baudis.