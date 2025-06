Lehre, Leistung, Lob: Burgenlands Beste glänzen zum Schulschluss

Jede Menge Aufmunterung, Durchhaltekraft und Lernwillen sei auch all jenen gewünscht, die vielleicht wiederholen müssen: Karl Nehammer ging es auch so und der hat es immerhin bis zum Bundeskanzler geschafft. Beste Berufseinsteiger Lehre nach Matura? Schmeckt ziemlich gut. Marlene Wendelin nämlich. Die Nordburgenländerin schlug einen ungewöhnlichen Bildungsweg ein: Zuerst die Matura an der Handelsakademie, dann eine Doppellehre als Konditorin und Bäckerin und unlängst Siegerin beim Landeslehrlingswettbewerb. So ähnlich und doch etwas anders dachten es sich auch wohl jene acht Jugendlichen, die mit diesem Schuljahr ihre Lehre mit Matura am WIFI Burgenland erfolgreich abgeschlossen haben.

© WKB Marlene Wendelin (2.v.re.) ist der beste Konditorlehrling.der

Freilich gibt es im Bereich der Lehrlingsausbildung zahlreiche Bewerbe auf Landes- und Bundesebene – unsere Gratulation gilt allen Teilnehmern und Siegern beiderlei Geschlechts. Exemplarisch seien an dieser Stelle drei Jugendliche erwähnt: Nico Andreas Freitag vom Lehrbetrieb Burgenland Energie in Eisenstadt wurde zum besten Bürolehrling gekürt.

© WKB Nico Andreas Freitag (2.v.re.) vom Lehrbetrieb Burgenland Energie in Eisenstadt wurde zum besten Bürolehrling gekürt. © LMS Sebastian Griecher ist Burgenlands bester Tischlerlehrling. © WKB Simon Fellinger (2.v.li.) ist das größte Verkaufstalent im Land.

Simon Fellinger aus Dechantskirchen hat sich beim „Junior Sales Champion Burgenland 2025“ den ersten Platz geholt. Das größte Verkaufstalent des Landes arbeitet im Lehrbetrieb Intersport Oberwart. Sebastian Griecher aus Sieggraben ist bester burgenländischer Tischlerlehrling. Er wird bei der Schütz GmbH in Marz ausgebildet. Bühnen-Bravour Im Land von Joseph Haydn und Franz Liszt reift offenbar ein neues Musiktalent heran. Die 15-jährige Oboistin Hannah Sachslehner wurde beim diesjährigen Bundeswettbewerb „prima la musica“ in Wien mit 99 von 100 Punkten Bundessiegerin in der höchsten Alterskategorie IIIplus.

© LMS Die Oboistin Hannah Sachslehner (2.v.re.) ist „prima la musica“-Bundessiegerin.

Die Nordburgenländerin ist keine Unbekannte in der Musikszene: Sie hat sich bereits fünf Mal für den Bundeswettbewerb qualifiziert und mehrfach das renommierte Jenö-Takács-Stipendium erhalten. Neben ihrer Tätigkeit als Solistin spielt sie auch im Musikverein Andau, im Bezirksorchester sowie in der Bläserphilharmonie und im Jugendsinfonieorchester Burgenland. Derzeit bereitet sie sich auf die Aufnahmeprüfung an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien vor. Bestleistungen Dass das Burgenland im Basketball Bester und „ZweitBester“ ist, weiß seit den Oberwart Gunners und den Nord Dragonz ganz Österreich. Etwas südlicher, im Thermenort Stegersbach, feiert seit Kurzem auch das Damenteam der Tigers Stegersbach. Der Gewinn der Inline-Skaterhockey Staatsmeisterschaft wird am kommenden Samstag ab 19 Uhr im Kastell gefeiert.

© Tigers Stegersbach Stegersbach hat die besten Inline-Skaterhockeyspielerinnen Österreichs.

Egal ob Sieg oder Niederlage – die Sportart von Florian Schumich ist so oder so feucht-fröhlich. Der Langdistanzschwimmer sicherte sich den Staatsmeistertitel über fünf Kilometer und wurde auch Vizestaatsmeister über die doppelte Distanz. Der Osliper, der sein erstes Auslandsjahr am Wagner College in New York erfolgreich hinter sich brachte, bewies abermals seine Stärke im Langdistanzschwimmen. Nach dem erfolgreichen Open-Water-Wochenende geht es für Florian Schumich nun in die Vorbereitung auf die Staatsmeisterschaften im Becken, die Ende Juli in Wolfsberg stattfinden.

© ESU Strahlende Gesichter bei den ESU-Schwimmern.