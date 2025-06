Zwei Burgenländer übernehmen Spitzenfunktionen in der WKÖ

Zwei Persönlichkeiten aus dem Burgenland übernehmen zentrale Funktionen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): Bettina Dorfer-Pauschenwein, Geschäftsführerin eines Familienbetriebs aus Wiesen, wurde zur Vizepräsidentin der WKÖ gewählt. Wilfried Drexler, UBIT-Fachgruppenobmann in der WK Burgenland, übernimmt die Leitung des Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT).