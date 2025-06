Sommerfest der burgenländischen Industrie ohne Feierlaune

Das Sommerfest der Industriellenvereinigung hat Tradition. Für den neuen IV-Präsidenten Christian Strasser war das Stelldichein am Mittwochabend eine Premiere. Strasser, Geschäftsführer von PET to PET Recycling in Müllendorf, hat das Amt nach dem überraschenden Rücktritt von Heidi Adelwöhrer erst Anfang des Jahres übernommen.