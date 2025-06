"Gefahr in Verzug": Bürgermeister gegen Biber und das Land

Von Gernot Heigl

Höhlengrabende Biber sind für Bürgermeister Hans Unger (ÖPV) ein rotes Tuch, weil sie verantwortlich für massive Schäden an Güterwegen seien. Deshalb herrsche „Gefahr in Verzug“ und deshalb pfeift der Ortschef von Oberschützen auf behördliche Ablehnung und will die Dämme des Nagetiers trotzdem entfernen lassen. Notfalls nach einem Gerichtsstreit gegen das Land.