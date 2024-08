Sechs Tigers mit Biss: Ziel ist Medaille bei Europameisterschaft

Genau dazwischen, in Stegersbach im Bezirk Güssing, gibt es ein weiteres "gallisches Dorf" inmitten der zahlreichen Fußball-, Tennis- und Eisstockschützenvereinen in den Gemeinden ringsum - den Inline-Skaterhockeyverein Tigers Stegersbach .

Eine Wiederholung eines solchen Events dürfte derzeit aber ausgeschlossen sein, wurden doch gleich sechs Spieler der Tigers ins Herren-Nationalteam einberufen. Denn von 20. bis 22. September findet in Amstetten (NÖ) die Europameisterschaft im Inline-Skaterhockey statt. Österreich trifft dabei auf Deutschland, Schweiz, Großbritannien und Dänemark.

Nach der Gründung 1996 nahm man bereits 1998 erstmals an Meisterschaften teil, 2005 feierte man den ersten Meistertitel . Seit damals sind die Tigers fixer Bestandteil der Inline-Skaterhockeyelite des Landes. Auch dank der 2006 errichteten und damals modernsten Inline-Skaterhockey Arena Österreichs. Zur Einweihung gab es ein Freundschaftsspiel mit dem Österreichischen Nationalteam.

Rudolf Gradinger, Dominik Prükler, Dominik Lindner, Alban Schuller, Felix Schmidt und Stefan Gschiel haben die Chance, ihr Können auf internationaler Bühne unter Beweis zu stellen und um eine Medaille für Österreich zu kämpfen.

Unter der neuen Leitung von Nationalteamtrainer Mario Kubecka, der selbst in den Jahren 2017 und 2018 das Trikot der Tigers trug und zwei Staatsmeistertitel mit den Südburgenländern feiern konnte und auch als ehemaliger Nationalteamspieler bekannt ist, geht das Nationalteam ambitioniert in die Vorbereitungen. Kubecka bringt nicht nur seine Erfahrung als Spieler, sondern auch frischen Wind und neue Impulse in die Mannschaft.