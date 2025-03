"prima la musica": 206 junge Talente vor 7.500 Zuhörern

"Ich würde jederzeit wieder mitmachen, weil mir die Jury gute Tipps mitgegeben hat und es allgemein eine coole Erfahrung war", sagte Caroline Mersich, Landessiegerin Trompete. Gemeinsam mit 205 weiteren burgenländischen Musiktalenten nahm sie Anfang März am Burgenländischen Landesbewerb "prima la musica" an der Joseph Haydn Privathochschule in Eisenstadt teil.