Land will die Gemeinden nachhaltiger machen

Das Land Burgenland will im neuen Jahr die Nachhaltigkeit in den Gemeinden weiter vorantreiben. Workshops und ein jährlicher Gemeinde-Dialog sollen die UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals bzw. SDGs) in den Kommunen zum Thema machen, kündigte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt an.