Sarah Schöller: In kleinen Schritten Großes für die Umwelt leisten

„Jede/r kann etwas verändern – jederzeit!“

Dieses frei übersetzte Zitat der Verhaltensforscherin Jane Goodall ist Leitsatz der Plattform „Nachhaltig im Burgenland“ – und er ist angesichts des aktuellen Klimaberichtes aktueller denn je. Sarah Schöller, die die 2018 von Elisabeth Nussbaumer gegründete Initiative übernommen hat, will aufzeigen, wie jeder Einzelne auch im Kleinen Großes für den Umwelt- und Klimaschutz beitragen kann.

Mehr als 400 Einträge findet der Leser auf der Homepage, die die Informatikerin Schöller neu gestaltet hat. Dabei erfährt man nicht nur, wo man regional einkaufen kann, sondern bekommt unter anderem Tipps für eine nachhaltige Lebensweise.

Müll reduzieren

Ein Umdenken hat bei Sarah Schöller 2015, während der Schwangerschaft mit ihrem ersten Kind, begonnen. „Das Leben ändert sich mit einem Kind auf einen Schlag. Da denkt man über vieles nach und nimmt sich selber an der Nase“, sagt Schöller. Zero Waste – also die Vermeidung von Müll – war ein Thema, das damals gerade in aller Munde war. Auch sie hat das Thema aufgegriffen. „Ich habe recherchiert und dann selbst probiert, wie ich den Müll reduzieren kann.“

Sie sei dabei in kleinen Schritten vorgegangen und habe getan, was für sie in der Umsetzung möglich war. Erst habe sie die verpackten Produkte in den Diskontläden gemieden und – nach Überprüfung der vorhandenen Vorräte – genau überlegt, was sie wirklich bei den Einkäufen benötigt.