Land startet mit Sonnenmärkten für sozial schwache Burgenländer

Shops in allen Bezirksvororten

Der Sonnenmarkt in Oberwart ist erst der Anfang, noch heuer soll in Mattersburg ein weiterer Shop aufmachen, wie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Eröffnung in Oberwart erklärte. Dort soll auch ein Zentrallager entstehen, von wo aus die anderen Sonnenmärkte beliefert werden. Im nächsten Jahr folgen Märkte in Eisenstadt, Neusiedl und Oberpullendorf, 2022 dann in Güssing und Jennersdorf, so der Plan. Die Lebensmittel und Drogerieprodukte kommen von Supermarktketten und werden von den Mitarbeitern abgeholt und dann auf die Geschäfte aufgeteilt. „Mit diesem Projekt gehen wir einen wichtigen Schritt, um Waren sinnvoll zu verwenden – für Menschen, die sie dringend brauchen“, sagt Doskozil.