Caritas: 49.000 Burgenländer sind von Armut betroffen

Der Zufluchtsraum in Eisenstadt und die Notschlafstelle in Oberwart sollen durch einen Delogierungsfonds als präventiver Ansatz ergänzt werden. Dringend gesucht würden Sponsoren und Unternehmen, die beim Betrieb von Lerncafes unterstützen, so Pinter. Neben leistbarem Wohnraum sei Lernunterstützung besonders wichtig.

Spendensammlung am 17. November

Am 17. November wird anlässlich des Welttages der Armen in den katholischen Pfarren die Sammlung für Menschen in Not im Burgenland durchgeführt. Im Vorjahr wurden 96.774 Euro gesammelt. Mit 33 Euro beispielsweise sichere man einer alleinerziehenden Mutter eine Nacht in einem Mutter-Kind-Haus. Und 50 Euro könne man für einen Schlafsack als Lebensrettung für obdachlose Menschen verwenden.

So können Sie spenden

• per E-Banking mit dem Kennwort: Für BurgenländerInnen in Not 2019 Spendenkonto: IBAN AT34 3300 0000 0100 0652

• online: www.caritas-burgenland.at