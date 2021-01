Land soll sich auch in Pinkafeld an Hallenbad beteiligen

Die Becken im Allwetterbad Pinkafeld sind leer. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Besucher draußen bleiben. In der Gemeinde hofft man auf bessere Zeiten für die Freizeit- und Sporteinrichtung. Denn es stehen große Investitionen an. Grundsätzlich sei das Bad zwar in einem besseren Zustand als andere burgenländischen Hallenbäder, meint SPÖ-Bürgermeister Kurt Maczek: „Aber wir müssen die Technik erneuern, das wird rund drei Millionen Euro kosten, auch der Saunabereich muss saniert werden.“ In Neusiedl werden zum Vergleich etwa sieben Millionen Euro für eine Renovierung des Hallenbads kolportiert. Hier wird auch das Land einspringen, wie im Regierungsprogramm vorgesehen.