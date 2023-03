Für Knor biete die Lage Potenzial für Synergien: "Durch die Inbetriebnahme des Hotels bekommen wir endlich auch wieder einen Zuwachs an Gästebetten, die wir für den aufstrebenden Tourismus in unserer Region so dringend brauchen. Dass sich das Hotel in unmittelbarer Nähe zum Kulturzentrum befindet, welches ja in den nächsten Jahren ausgebaut wird, ist sicher auch kein Nachteil."

Das Sportareal wird aktuell von Fußballvereinen für Trainingsspiele genützt, die Sporthalle von den Basketballern "Haustechnik Güssing Blackbirds".